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Пациенты с сердечными заболеваниями смогут два года получать лекарства бесплатно

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В России будет продлен период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Таким образом, срок бесплатного предоставления препаратов будет увеличен с одного года до двух лет.

«Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания», — заявил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

Медикаментозное лечение снижает вероятность повторных инфарктов и других нежелательных состояний, подчеркнул Мишустин.

«Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение», — отметил он.

По словам премьер-министра, в настоящее время на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с подобными заболеваниями.

«Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года», — добавил Мишустин.

23 июля в комитете Совета Федерации по социальной политике предложили расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок предоставления препаратов до трех лет.

Отмечалось, что, по данным профильной комиссии Минздрава, в 2020 году болезни сердца стали причиной 47% всех летальных исходов. При этом каждая седьмая смерть пришлась на людей трудоспособного возраста.

18 мая «Известия» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение в правительство, в котором выразил беспокойство относительно положения пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). ВСП попросил рассмотреть вопрос о необходимости дополнения программы «Развитие здравоохранения» мероприятиями для повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности за счет улучшения качества оказания медпомощи сердечникам.

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