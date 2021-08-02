В России началось производство обновленного седана Kia Cerato

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство обновленного седана Kia Cerato. Начало продаж модели в России запланировано на сентябрь 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 2 августа в редакцию «Известий».

Обновленный Cerato станет первой моделью Kia, которая выйдет на российский рынок с новым логотипом бренда. Габаритная длина автомобиля составляет 4640 мм, колесная база — 2700 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1450 мм.

Отмечается, что обновленный Kia Cerato получил новейшие системы безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise, а также новейшую версию мультимедийной информационно-развлекательной системы с дисплеем 10,25-дюйма. Кроме того, модель получила электронный парковочный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа.

Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях модели и ценах будет представлена позднее.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.