Российские гандболистки вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российские гандболистки вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио, победив команду Испании. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заключительный матч группового этапа турнира завершился со счетом 34:31 в пользу сборной Олимпийского комитета России. Самой результативной в составе россиянок стала Анна Вяхирева, забросившая семь мячей. У испанок семь голов забила Марта Лопес Эрреро.

Отмечается, что спортсменки вышли в плей-офф Олимпиады со второго места в группе.

29 июля российские гандболистки в третьем туре групповой стадии на Олимпиаде в Токио победили спортсменок из Венгрии со счетом 38:31.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.