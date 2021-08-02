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В раде пожаловались на грядущую зависимость от электричества из России

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Украина может попасть в зависимое положение от России в вопросах поставок электроэнергии. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Михаил Волынец.

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Он убежден, что к такому исходу может привести системный кризис, который отмечается на Украине. Не исключен и вариант того, что Киев в таких условиях воспользуется услугами Белоруссии, считает парламентарий.

«Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — заявил Волынец в эфире телеканала «Наш».

Так, запасы угля у тепловых электростанций страны составляют порядка 800 тыс. т, при этом потребность в объемах достигает 3 млн т, уточнил депутат.

Ранее, 2 июня, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Депутат указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для страны бесследно.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране следует отказаться от импорта электроэнергии из России. С соответствующей просьбой он обратился к национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В том же месяце Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России до 1 октября текущего года.

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