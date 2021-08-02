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Россиянки Степанова и Баранова вышли в полуфинал в байдарках на Играх

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Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова вышли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио в соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 м. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «РИА Новости».

По итогу состязаний российские спортсменки заняли второе место и показали результат в 1 минуту 47,874 секунд.

Из квалификационного старта в полуфинал попадают два лучших экипажа, в то время как остальные продолжают участие в 1/4 финала.

Полуфинальные заезды состоятся 3 августа. Финал пройдет 5 августа.

Ранее этим же днем, 2 августа, российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал соревнований по гребле на байдарке на дистанции 200 м на летних Олимпийских играх.

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