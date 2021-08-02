Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 м

Россиянка Светлана Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях по гребле на байдарке на 200 м. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

27-летняя спортсменка в пятом предварительном заезде финишировала второй с результатом 41.540 и напрямую прошла в полуфинал. Другая россиянка Наталья Подольская с четвертого места пробилась в четвертьфинал.

Полуфинальные заезды состоятся 3 августа. Финал пройдет 5 августа.

Накануне российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первые золотые медали в истории России в смешанном разряде со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. С успехом спортсменов в телеграмме поздравил президент РФ Владимир Путин.