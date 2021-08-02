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Украинцы увеличили денежные переводы на родину

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Украинцы стали отправлять больше денег на родину. Сумма переводов в I полугодии выросла на 11,6% — до $6,2 млн. По числу рабочих в других странах Украина — лидер в Европе, сообщает телеканал «Известия». За июнь 2021 года переведено $1,1 млн — рост составил 16,2%. За границей живут и работают больше 6,1 млн украинцев — это свыше 11% населения Украины. Власти страны активно поддерживают выезд на заработки. Киев вынес доход от выезжающих в отдельную статью бюджета. Поступает помощь с официальным трудоустройством ради налогов. Абсолютное большинство граждан трудятся в полях, на плантациях. Ежемесячно число желающих уехать на заработки растет. Для многих семей нет других способов оплачивать счета. Чернорабочим в Европе платят больше, чем специалистам дома.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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