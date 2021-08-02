В СК рассказали о залегшем на дно «орском маньяке»

Следственный комитет России не располагает какими-либо новыми данными о преступлениях, совершенных Валерием Андреевым, более известным как «орский маньяк», с момента объявления преступника в розыск в 2012 году. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил руководитель главного управления криминалистики ведомства Зигмунд Ложис.

Валерий Андреев входит в список наиболее опасных разыскиваемых преступников, опубликованный на сайте МВД России. Заочно ему предъявлено обвинение в восьми убийствах, однако существует вероятность, что количество жертв может быть гораздо больше: пропавших на территории Оренбургской области и близлежащих регионов насчитывается несколько десятков.

«Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет», — сообщил руководитель криминалистического отдела в своем комментарии «РИА Новости».

Однако весной 2020 года в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Андреев был замечен на территориях Москвы и Московской области. Например, в мартовском материале телеканала РЕН ТВ сообщается, что мужчину, напоминающего разыскиваемого, видели в электропоезде, следовавшем из столицы в Дрезну. Также появлялись сведения о том, что похожего человека заметили в Одинцовском районе. Аналогичные публикации можно было наблюдать и в региональных изданиях.

Правоохранительные органы Оренбургской области сообщили, что, как правило, жертвами «орского маньяка» становились женщины, возраст которых варьировался от 17 до 40 лет. Преступник нападал на дорогах, когда потенциальная жертва ловила машину. Согласно сведениям, предоставленным следствием, мужчина насиловал женщин, после чего убивал их и прятал тела в лесу.

В 2019 году Андреев пополнил список Интерпола. Вознаграждение от МВД России за помощь следствию в поимке преступника составляет 1 млн рублей.

Ранее, 12 июля, депутат Государственной думы Дмитрий Ионин направил обращение главе российского МВД Владимиру Колокольцеву, в котором содержалась просьба изолировать от общества «скопинского маньяка» Виктора Мохова по причине систематических нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора.