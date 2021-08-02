Нетрезвые подростки на машине сбили мужчину в «новой Москве»

Нетрезвые подростки на автомобиле сбили пешехода в «новой Москве» в ночь на понедельник, 2 августа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Яковлевское. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подростки в отечественном легковом авто на скорости сбили мужчину и скрылись с места происшествия.

Отмечается, что пострадавший жив, бригада скорой помощи доставила его в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются, ведется розыск автомобиля.

Ранее 1 августа сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Воронеже.