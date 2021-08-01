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Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

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Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Воронеже. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщило местное издание «Ё!» со ссылкой на сообщение ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, участниками столкновения оказались два автомобиля — «копейка» и Mitsubishi. ДТП произошло на регулируемом перекрестке на улице Ростовской.

За рулем «копейки» находился 60-летний воронежец, а иномарки — 37-летний водитель. По итогу столкновения среди пострадавших оказался водитель первой машины, а также пассажиры Mitsubishi — 38-летняя женщина, а также две девочки 5 и 9 лет.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее этим же днем, 1 августа, стало известно о том, что в городке Иваново полицейский на служебном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе.

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