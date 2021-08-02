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Феттеля дисквалифицировали на Гран-при Венгрии из-за нехватки топлива

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Пилот Aston Martin Себастьян Феттель, финишировавший вторым на прошедшем 1 августа Гран-при Венгрии, дисквалифицирован. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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После финиша технический представитель Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр обнаружил, что в баках автомобиля немецкого гонщика осталось недостаточно топлива.

Согласно техническим требованиям, команды обязаны обеспечить возможность в любой момент взять из топливной системы автомобиля пробу топлива объемом в 1 л. В случае с болидом немецкого пилота технические комиссары смогли получить только 300 мл бензина.

Феттель не смог завершить круг после финиша гонки и добрался до боксов пешком, оставив машину в одном из поворотов.

В итоге после дисквалификации немецкого пилота вторую строчку занял британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, таким образом увеличив свой отрыв от Макса Ферстаппена в общем зачете чемпионата мира. Третьим стал Карлос Сайнс на Ferrari.

По одному месту выиграли все остальные гонщики — в том числе это позволило попасть в топ-10 Кими Райкконену на Alfa Romeo.

Команда Aston Martin объявила о намерении оспорить судейское решение.

Ранее, 18 июля, гонка X этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании была приостановлена из-за аварии на первом круге. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен в конце первого круга сошел с дистанции при аварии в повороте «Копс». Это произошло в результате контакта с автомобилем Mercedes Льюиса Хэмилтона. Спортсмены боролись за первую позицию.

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