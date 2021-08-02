Прямой эфир
Мир
Трамп пообещал обнародовать доказательства нарушений на выборах в США
Мир
Полиция Берлина арестовала около 600 противников вакцин на акциях
Спорт
«Ростов» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
Армия
Воздушно-десантные войска отмечают 91-ю годовщину со дня образования
Спорт
«Лилль» впервые стал обладателем Суперкубка Франции
Армия
Минобороны запустило обновление истребителей Су-30СМ
Общество
Повар из Кубани наготовил борща на Книгу рекордов России
Экономика
В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища
Спорт
Матч «Урал» — «Нижний Новгород» прервали из-за отключения света

В России может появиться 20 новых федеральных проектов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). Так, планируется создать 20 новых федпроектов и внести ряд изменений в уже существующие.

Внимание — сила: Путин перечислил нерешенные проблемы страны
Какие инициативы кабмина должны улучшить жизнь россиян в ближайшие годы

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», изменения будут существенными. Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федпроектов: «Санитарный щит страны» и проект по реабилитации, мероприятия которых погрузят в программы «Обеспечение химической и биологической безопасности» и «Развитие здравоохранения»; проект «Пушкинская карта» (госпрограмма «Развитие культуры»); «Бизнес-спринт» («Развитие физической культуры и спорта»); а также такие федпроекты, как «Россия — привлекательная для работы и учебы страна», «Мой частный дом», «Низкоуглеродное развитие», «Чистая энергетика», «Прорыв на рынки СПГ», «Беспилотная доставка грузов», «Беспилотные логистические коридоры» и «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК». Кроме того, в профильных госпрограммах появятся федпроекты «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», «Взлет — от стартапа до IPO», а также «Клиентоцентричность в госуправлении».

Изменения коснутся и нацпроектов. Для четырех из них — «Цифровой экономики», «Культуры», «Жилья и городской среды» и «Науки и университетов» — определили пять новых федпроектов: «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура», «Придумано в России», «Новый ритм строительства» и «Передовые инженерные школы» соответственно.

Остальные инициативы не потребуют отдельных федпроектов и станут дополнением к уже существующим, следует из документа.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попали в два десятка: в России появится 20 новых федеральных проектов

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021