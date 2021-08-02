В России может появиться 20 новых федеральных проектов

Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). Так, планируется создать 20 новых федпроектов и внести ряд изменений в уже существующие.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», изменения будут существенными. Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федпроектов: «Санитарный щит страны» и проект по реабилитации, мероприятия которых погрузят в программы «Обеспечение химической и биологической безопасности» и «Развитие здравоохранения»; проект «Пушкинская карта» (госпрограмма «Развитие культуры»); «Бизнес-спринт» («Развитие физической культуры и спорта»); а также такие федпроекты, как «Россия — привлекательная для работы и учебы страна», «Мой частный дом», «Низкоуглеродное развитие», «Чистая энергетика», «Прорыв на рынки СПГ», «Беспилотная доставка грузов», «Беспилотные логистические коридоры» и «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК». Кроме того, в профильных госпрограммах появятся федпроекты «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», «Взлет — от стартапа до IPO», а также «Клиентоцентричность в госуправлении».

Изменения коснутся и нацпроектов. Для четырех из них — «Цифровой экономики», «Культуры», «Жилья и городской среды» и «Науки и университетов» — определили пять новых федпроектов: «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура», «Придумано в России», «Новый ритм строительства» и «Передовые инженерные школы» соответственно.

Остальные инициативы не потребуют отдельных федпроектов и станут дополнением к уже существующим, следует из документа.

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Попали в два десятка: в России появится 20 новых федеральных проектов