Попали в два десятка: в России появится 20 новых федеральных проектов

Власти запустят новый раунд корректировок госпрограмм и нацпроектов — в них добавят 42 стратегические инициативы, представленные президенту. Об этом говорится в предложениях по изменениям этих документов, разработанных Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). Так, планируется создать 20 новых федпроектов и внести ряд изменений в уже существующие. Источник «Известий» допустил, что очередные правки в стратегических документах замедлят реализацию заложенных в них мероприятий. Эксперты возразили: инициативы хорошо укладываются в проектную часть госпрограмм, а корректировки необходимы для формирования нового бюджета.

Правки и прорыв

Правительство представило 42 новые прорывные инициативы в июле на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Они касаются всех сфер жизни и сгруппированы в несколько блоков. Самый крупный — социальный, второй по размеру — технологический, на третьем месте — строительный. Кроме того, в список инициатив включены нововведения по цифровизации и клиентоцентричности государства.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, совокупная стоимость предложений составит 4,6 трлн рублей. При этом основную часть финансирования обеспечат уже имеющиеся ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний и институтов развития. Дополнительно потребуется выделить порядка 736 млрд рублей из федерального бюджета и ФНБ.

Попали в два десятка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Такие инициативы связывают в единое целое государственные программы, национальные проекты и национальные цели, они призваны усилить принятые ранее решения долгосрочного характера, — заявил Михаил Мишустин.

Впрочем, чтобы добиться прорыва, чиновникам предстоит еще много бюрократической работы. Минэкономразвития разработало предложения по корректировке госпрограмм и нацпроектов с учетом новых инициатив.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», изменения будут существенными. Так, в рамках госпрограмм планируется создать 15 новых федпроектов: «Санитарный щит страны» и проект по реабилитации, мероприятия которых погрузят в программы «Обеспечение химической и биологической безопасности» и «Развитие здравоохранения»; проект «Пушкинская карта» (госпрограмма «Развитие культуры»); «Бизнес-спринт» («Развитие физической культуры и спорта»); а также такие федпроекты, как «Россия — привлекательная для работы и учебы страна», «Мой частный дом», «Низкоуглеродное развитие», «Чистая энергетика», «Прорыв на рынки СПГ», «Беспилотная доставка грузов», «Беспилотные логистические коридоры» и «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК». Кроме того, в профильных госпрограммах появятся федпроекты «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», «Взлет — от стартапа до IPO», а также «Клиентоцентричность в госуправлении».

Изменения коснутся и нацпроектов. Для четырех из них — «Цифровой экономики», «Культуры», «Жилья и городской среды» и «Науки и университетов» — определили пять новых федпроектов: «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура», «Придумано в России», «Новый ритм строительства» и «Передовые инженерные школы» соответственно.

Остальные инициативы не потребуют отдельных федпроектов и станут дополнением к уже существующим, следует из документа.

Попали в два десятка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как пояснил «Известиям» источник, близкий к Минэку, паспорта нацпроектов и госпрограмм уже долгое время находятся в режиме правки, а очередные корректировки вряд ли ускорят реализацию заложенных в них мероприятий. Кроме того, нововведения притормозят финализацию единого плана по достижению национальных целей, над которым правительство работает больше года, полагает он.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, а также в министерства, курирующие указанные направления, с просьбой прокомментировать корректировки.

Малой кровью

Государственные программы — хороший и универсальный инструмент для упаковки инициатив, которые требуют бюджетного финансирования, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, несмотря на то что изначально они считались документами стратегического планирования, в действительности госпрограммы стали инструментами среднесрочного характера, так как ежегодно корректируются под изменения бюджета.

— Реализация любых сущностных мероприятий за счет казны непременно должна вызывать внесение изменений в госпрограммы. Инициативы, которые были предложены, лучше всего укладываются в проектную их часть, — уверен Владимир Климанов.

Попали в два десятка Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По его словам, это понятная и прозрачная схема, особенно учитывая тот факт, что недавно Минэкономразвития представило новый порядок разработки и реализации госпрограмм.

Решение встроить 42 стратегические инициативы в нацпроекты и госпрограммы — это попытка обойтись «малой кровью», потому что не требует полного переформатирования всей системы, полагает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако хотелось бы, чтобы корректировка стратегических документов привела к большей эффективности вложения средств бюджета, а также к росту объема ресурсов, которые будут поступать в экономику через эти каналы. Ведь последнее напрямую влияет на темпы экономического развития и качество жизни населения, отметил эксперт.

По его словам, первостепенная задача на сегодня — зарезервировать в бюджете на ближайшую трехлетку средства для реализации инициатив. А оперативно подготовить описание федпроектов на бумаге не составит труда: не случайно почти полгода эти инициативы обсуждались с правительством и экспертами, резюмировал он.