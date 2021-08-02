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РФ обеспокоена увеличением запасов обогащенного урана в Иране

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Увеличение запасов обогащенного урана в Иране «энтузиазма у России не вызывает», заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Однако говорить об угрозе безопасности РФ в этой связи некорректно, отметил дипломат.

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«Думаю, что оперировать здесь такими категориями, как «опасность», «угроза», было бы не совсем корректно, но энтузиазма у нас это точно не вызывает. Иран всё дальше отходит от своих обязательств по первоначальному СВПД. Пожалуй, в этом есть какая-то даже иррациональность, потому что, если переговоры разрешатся достижением соглашения, все эти отклонения от первоначальной ядерной сделки придется обращать вспять. И чем дальше Иран будет отходить от первоначальных обязательств, тем больше времени это займет, что, соответственно, повлияет и на сроки отмены санкций», — заявил дипломат.

Михаил Ульянов также подчеркнул, что один из факторов, диктующих необходимость всё же не задерживаться с возобновлением переговоров, заключается в том, что иранцы всё это время продолжают развивать свою ядерную программу.

«Это, естественно, вызывает растущее беспокойство. Справедливости ради нужно отметить, что и американцы продолжают политику максимального давления, начатую Дональдом Трампом, не очень значительно, но кое в чем продолжают закручивать гайки. Так что в данном случае Тегеран и Вашингтон демонстрируют зеркальную линию поведения», — уточнил постпред РФ.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Иран всё дальше отходит от обязательств по первоначальному СВПД»

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