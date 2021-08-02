«Лилль» впервые стал обладателем Суперкубка Франции

Футбольный клуб «Лилль» в воскресенье,1 августа, стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч прошел в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе Bloomfield.

Автором единственного гола, забитого на 44-ой минуте встречи, стал португальский полузащитник «ПСЖ» Шека.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. Ранее клуб дважды играл в матчах за Суперкубок — в 1955 и 2011 годах. В мае «Лилль» выиграл у «Анже» в заключительном туре чемпионата Франции по футболу и стал победителем турнира.

«ПСЖ» — 10-кратный обладатель Суперкубка, и является рекордсменом по этому показателю. Парижский клуб выигрывал трофей с 2013 по 2020 год.