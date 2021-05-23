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«Лилль» в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Франции по футболу

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«Лилль» обыграл «Анже» в заключительном туре чемпионата Франции по футболу и стал победителем турнира.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 23 мая, на поле «Анже», завершилась со счетом 2:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Лилль» набрал 83 очка и в итоговой таблице на одно очко опередил победителя трех последних чемпионатов страны «Пари Сен-Жермен».

«Лилль» выиграл чемпионат Франции в четвертый раз в своей истории. Ранее клуб побеждал в турнире в 1946, 1954 и 2011 годах.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Аталанту» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Италии.

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