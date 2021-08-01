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Повар из Кубани наготовил борща на Книгу рекордов России

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Повар из Кубани Владимир Землянов попал в Книгу рекордов России — он приготовил 1101 литр борща. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Традиционное национальное блюдо окрестили «самым большим Кубанским борщом в России», сваренном в этнокомлексе «Атамань». Изначально Землянов планировал приготовить 700 литров блюда строго по старинному рецепту, однако по итогу его количество составило рекордный 1101 литр.

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я — коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», — приводятся слова Землянова в тексте сообщения, опубликованного на сайте региональной администрации.

Шеф-повар не стал отрицать возможности обновления своего рекорда в перспективе. Блюдо было доставлено на пробу казакам районного казачьего общества.

В рецепт рекордного борща входят: 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.

Ранее в марте стало известно о том, что министерство иностранных дел Украины направило заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Споры о том, чье же это национальное блюдо, разгорелись с новой силой после решения Киева внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году после того, как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.

В декабре 2020 года посольство Украины во Франции обратилось к составителям кулинарного гида Michelin, которые назвали борщ не украинским, а русским национальным блюдом и добились изменений в их релизе.

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