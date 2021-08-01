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Пассажиры рейса Москва–Каир пожаловались, что их заперли на 6 часов в самолете

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Пассажиры рейса Москва–Каир пожаловались, что их удерживают в салоне самолета в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в воскресенье, 1 августа, РЕН ТВ.

«Говорят, ждать шесть часов до взлета по причине продления визы других пассажиров. На борту маленькие дети, выйти не дают никому», — сообщают пассажиры.

Люди отмечают, что никто им не объясняет ситуацию, так как персонал не говорит по-русски.

«Приказ из Каира пришел — ждать 40 человек египтян, которые делают визу, мы все ждем», — приводит телеканал слова пассажиров в социальных сетях.

Сообщается, что самолет авиакомпании EgyptAir должен был вылететь в 17:35, однако люди до сих пор не понимают, когда самолет отправится в Египет.

Ранее, 11 июля, в аэропорту Шереметьево пассажир открыл люк аварийного выхода самолета Москва–Анталья из-за того, что самолет «долго не вылетал, а в салоне было душно». В результате открытия опустился спасательный трап.

В авиакомпании создали комиссию по расследованию инцидента, а также заявили, что намерены в судебном порядке взыскать убытки с пассажира,

Позже выяснилось, что открывшим люк пассажиром оказался преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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