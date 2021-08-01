По программе освоения Дальнего Востока россиянам дадут второй гектар земли

Россиянам снова бесплатно раздают землю. Расширяется программа освоения Дальнего Востока. Получить второй гектар можно за успешное освоение первого, сообщает телеканал «Известия». С начала программы участки получили почти 100 тыс. человек. Популярностью пользуется Приморье, на долю которого приходится больше четверти всех выданных земель. Также высокий спрос на территории в Якутии и Хабаровском крае. Причем выданные дальневосточные гектары используют для самых разных целей — для строительства жилья, для сельского хозяйства, для привлечения туристов, для открытия магазинов и кафе, для научной деятельности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.