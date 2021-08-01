Уровень доверия американцев к Джо Байдену стремительно падает

Рейтинг американского президента стремительно падает. Байдена критикуют 52% респондентов, поддерживают 47%. Причем сильное неодобрение выразили 42% опрошенных. Об уверенной поддержке заявили только 27% респондентов, передает телеканал «Известия». Рост популярности политика, в ближайшее время, социлиологи считают маловероятным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.