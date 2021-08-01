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Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

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Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил 1 июля на своей странице в Instagram.

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«Сегодня истек мой контракт с Федерацией футбола Украины, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол», — написал тренер.

Он выразил благодарность игрокам национальной команды, президенту Украинской ассоциации футбола и болельщикам.

«Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», — добавил Шевченко.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На чемпионате Европы-2020 украинская команда дошла до четвертьфинала, проиграв английской сборной со счетом 4:0.

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