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В Подмосковье задержали напавшего на безбилетника с ножом контролера

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Следователи задержали охранника-контролера железнодорожной станции Воронок в Подмосковье, который напал с ножом на безбилетника. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в воскресенье, 1 августа, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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«31 июля текущего года примерно в 17 часов 00 минут в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги охранник-контролер 1994 года рождения в ходе ссоры с мужчиной 1973 года рождения нанес последнему не менее трех ударов в область шеи», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, пострадавший мужчина сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Мать подозреваемого в нападении рассказала журналистам, что ее сын состоял на учете, но никогда не проявлял подобной агрессии. Женщина считает, что его спровоцировали, потому что обычно он спокойно выполняет работу.

Также мать контролера рассказала, что мужчина собирался в скором времени уволиться.

«Хотел на учебу накопить деньги, в институт поступить. Деньги собирал на юридический институт, он юридический колледж закончил», — сказала она.

В августе 2019 года посетитель московского торгового центра «Каширская плаза» набросился с ножом на контролера торгового зала после замечания. Сотрудник ТЦ пытался разрешить конфликт мирно и стал отходить, но, заметив нож, схватил с прилавка первое, что попалось под руку, и стал отбиваться. В ходе драки он получил многочисленные колото-резаные раны.

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