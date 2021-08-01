Порядка 7,2 млн россиян стали невыездными из-за долгов

Число россиян, которые могут не выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — приводит его слова «РИА Новости».

Тем, кто имеет задолженность, во избежание сложностей на границе следует за 10–14 дней до выезда через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, подчеркнул Мехтиев. В случае, если задолженность имеется, необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу.

При этом, если выехать за границу необходимо, например для лечения, можно обратиться в ФССП или суд для отсрочки погашения задолженности или рассрочки.

26 июля в ЦБ сообщили, что рост необеспеченного потребкредитования в июне достиг 2% против 2,2% в мае, а в апреле он составил 1,6%. Как заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, рост необеспеченного потребкредитования в России четвертый месяц подряд — это реакция заемщиков на начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком весной 2021 года.