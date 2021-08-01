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Мадридский Реал предложил Мбаппе не противоречащую закону взятку

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Футбольный клуб «Реал» решил дать взятку. Подкуп вполне законен, хотя и не совсем честен, если судить с точки зрения негласных правил сообщества футбольных клубов, передает телеканал «Известия». Мадридцы предложили €40 млн пока ещё игроку «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. Слухи об уходе нападающего из парижского клуба ходят давно. «Реал» тоже не скрывает, что заинтересован в футболисте. Но мадридцы взамен бонуса требует соблюсти одно условие. Важно, чтобы при переходе Мбаппе был в статусе свободного агента, тогда не придется платить откуп «Пари Сен-Жермен». Если игрок согласится, взятка сэкономит «Реалу» миллионы. Мбаппе, чтобы выполнить условие, надо ждать до лета 2022 года, когда истечет срок контракта с парижанами. Эксперты заявили, что футболист может рассмотреть более ранние переходы в другие клубы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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