Прямой эфир
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Общество
Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх
Наука
Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного
Спорт
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг
Мир
Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street
Общество
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России
Сюжет:

Жители Краснодара устроили теплую встречу Елене Орябинской

0
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Краснодара устроили теплую встречу Елене Орябинской. Спортсменка завоевала серебряную медаль в академической гребле, передает телеканал «Известия». Награду Орябинская получила в паре с Василисой Степановой. Спортсменка пожелала сборной России завоевать ещё больше медалей. Грубые комментарии американской спортсменки Меган Калмо Елена воспринимает спокойно.

Первую победу Елена одержала в 2012 году на соревнованиях в Ростове-на-Дону. В 2018 году Орябинская стала бронзовым призёром Кубка мира в Сербии, а также победителем чемпионата Европы. Она добавила, что расслабляться рано, в планах у спортсменки участие в чемпионате России 13 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021