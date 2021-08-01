Жители Краснодара устроили теплую встречу Елене Орябинской. Спортсменка завоевала серебряную медаль в академической гребле, передает телеканал «Известия». Награду Орябинская получила в паре с Василисой Степановой. Спортсменка пожелала сборной России завоевать ещё больше медалей. Грубые комментарии американской спортсменки Меган Калмо Елена воспринимает спокойно.

Первую победу Елена одержала в 2012 году на соревнованиях в Ростове-на-Дону. В 2018 году Орябинская стала бронзовым призёром Кубка мира в Сербии, а также победителем чемпионата Европы. Она добавила, что расслабляться рано, в планах у спортсменки участие в чемпионате России 13 августа.

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