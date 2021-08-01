Два человека погибли в ДТП на Урале

Два человека стали жертвами ДТП на Урале, в котором машина сломала бетонную стену и врезалась в два дерева. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает E1.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

Уточняется, что столкновение произошло на перекрестке дорог Екатеринбург — Асбест и Асбест — Белоярский. По словам свидетеля происшествия, автомобиль двигался со скоростью 80-100 км/ч. В машине находились пять человек.

«Всё случилось прямо на моих глазах. Я с семьей возвращался домой из Рефтинского, как раз — и всё. Все пьяные, кроме мальчишки лет семи. Я был первым, кто остановился. Вышел из машины и услышал душераздирающие крики ребенка. Его придавило телом мужика. Я достал мальчика», — рассказал очевидец ДТП.

Он также добавил, что водителем машины оказалась женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая была единственным пристегнутым человеком в салоне. Третий уцелевший мужчина заявил, что не чувствует ног.

Также очевидец добавил, что водитель просила достать из машины уже мертвую девочку, а также постоянно звала семилетнего мальчика.

Ранее этим же днем, 31 июля, стало известно о том, что на трассе Р-23 Санкт-Петербург–Псков произошло ДТП, в котором погибли три человека.