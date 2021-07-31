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Три человека погибли в аварии на трассе Санкт-Петербург - Псков

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В Псковской области вечером 30 июля на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург–Псков, на территории Плюсского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами.

По предварительной информации, между деревней Заполье и Андромер лоб в лоб столкнулись два автомобиля — Fiat и Suzuki. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, погибли трое: пассажиры и водитель Fiat. Два человека из Suzuki получили травмы, пострадавших доставили в больницу.

Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте аварии. Установлено, что первый автомобиль пошел на обгон, выйдя на встречную полосу. Совершая маневр обгона, Fiat не только столкнулся с Suzuki, но и успел зацепить еще один автомобиль.

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