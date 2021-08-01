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Комфортное тепло придет в столичный регион в ближайшие дни

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Москвичей и жителей Подмосковья 2 августа ждет жаркая погода до плюс 29–31 градуса, затем на смену жаре придет комфортное тепло. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в воскресенье температура воздуха будет высокой — 26–28 градусов тепла, но будет облачно и пройдут кратковременные дожди. На предстоящей неделе температурный режим начнет изменяться. В понедельник температура будет уже 27–29 градусов тепла, по области — до 31 градуса, что примерно на пять градусов выше нормы, отметил ученый.

Вильфанд пояснил, что со вторника температурный режим в столичном регионе придет в климатическую норму, а погоду будет обуславливать преимущественно антициклон.

«Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям, — 21–26 градусов. Вся первая половина недели — вторник, среда, четверг — будет с таким температурным фоном», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее, 29 июля, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль 2021 года в Москве может стать третьим в истории по средней температуре и восьмым по сухой погоде.

По его словам, среднемесячная температура уходящего июля оказалась выше многолетней нормы на 2,6 градуса. За последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место.

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