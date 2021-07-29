Синоптик рассказал о рекордах температуры в июле в Москве

Июль 2021 года в Москве может стать третьим в истории по средней температуре и восьмым по сухой погоде. Об этом 29 июля рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднемесячная температура уходящего июля оказалась выше многолетней нормы на 2,6 градуса. Жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов, тогда среднемесячные температуры были 22,4; 23; 22,6; 26 и 23,4 градуса, отмечает «РИА Новости».

По словам специалиста, за последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место.

Как следует из информации на сайте Гидрометцентра, погода в Москве в выходные будет на 2–3 градуса теплее нормы. После прохождения холодного атмосферного фронта в мегаполисе будет «просто тепло».

В течение июня и июля в столице стояла преимущественно жаркая погода с редкими дождями и ливнями. Так, 14 июля был побит температурный рекорд 70-летней давности — жара в городе достигла отметки +34,1 градуса. Но уже на следующий день на столицу обрушились ливень с грозой, и температура упала до +23 градусов. За 1,5 часа в городе выпало 27 мм осадков.