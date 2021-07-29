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Синоптик рассказал о рекордах температуры в июле в Москве

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Июль 2021 года в Москве может стать третьим в истории по средней температуре и восьмым по сухой погоде. Об этом 29 июля рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, среднемесячная температура уходящего июля оказалась выше многолетней нормы на 2,6 градуса. Жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов, тогда среднемесячные температуры были 22,4; 23; 22,6; 26 и 23,4 градуса, отмечает «РИА Новости».

По словам специалиста, за последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место.

Как следует из информации на сайте Гидрометцентра, погода в Москве в выходные будет на 2–3 градуса теплее нормы. После прохождения холодного атмосферного фронта в мегаполисе будет «просто тепло».

В течение июня и июля в столице стояла преимущественно жаркая погода с редкими дождями и ливнями. Так, 14 июля был побит температурный рекорд 70-летней давности — жара в городе достигла отметки +34,1 градуса. Но уже на следующий день на столицу обрушились ливень с грозой, и температура упала до +23 градусов. За 1,5 часа в городе выпало 27 мм осадков.

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