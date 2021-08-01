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Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

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Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко 23-летняя Виктория вышла замуж. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы пишите свою историю», — обратился с поздравлениями к родственнице глава Белоруссии.

Мероприятие состоялось в кругу родных и близких невесты, а посетили свадьбу около 70 человек.

Информации об избраннике девушки не сообщается.

Известно, что в 2008 году Виктория приняла участие в съемках фильма Ивана Павлова «На спине у черного кота», а в 2010 году — в сериале Вадима Дербенёва «Гадание при свечах». В 2016 году девушка стала выпускницей гимназии № 16 Минска, после чего поступила на платное отделение факультета международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика», пишет Svaboda.

Ранее, 29 июля, стало известно о том, что баскетболистке Анастасии Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту Шереметьево, когда спортсменка прилетела с летних Олимпийских игр в Токио.

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