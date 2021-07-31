Очевидцы сообщили о пожаре и взрыве в Баку

Очевидцы сильного пожара вблизи аэропортовского шоссе в Баку сообщили о взрыве в субботу, 31 июля.

Как рассказали свидетели возгорания, огонь распространился на территории поселка Бахар, расположенного в Сурахановском районе, вблизи аэропортовского шоссе. В области места происшествия был слышен взрыв, передает корреспондент «РИА Новости».

На текущий момент официальных комментариев относительно ситуации не поступало.

Накануне, 30 июля, стало известно о подрыве автобуса, который перевозил футбольную команду, на юге Сомали. По предварительной информации, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек и еще 10 пострадали.