Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ
Мир
В Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей
Спорт
Швейцарская теннисистка Бенчич завоевала золотую медаль на Олимпиаде

Глава СВР раскритиковал поддерживающих санкции против РФ оппозиционеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители оппозиции России, которые покидают свою страну и переезжают в Соединенные Штаты, где выражают поддержку и делятся предложениями касательно введения антироссийских санкций, — это «предатели своей страны и своего народа». Таким мнением в субботу, 31 июля, поделился директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин.

Он отметил, что ведомство отслеживает деятельность российской оппозиции на американской земле.

«Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами… В семье не без урода», — поделился директор СВУ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В то же время Нарышкин указал, что доля таких оппозиционных деятелей составляет подавляющее меньшинство.

Накануне, 30 июля, Сергей Нарышкин сообщил о том, что Москва и Вашингтон продолжают обмениваться сведениями о борьбе с терроризмом — оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, которые касаются глобальной темы борьбы с международной проблемой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021