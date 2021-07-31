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Встреча российских олимпийских призеров в аэропорту

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Олимпийские чемпионки по фехтованию на рапирах прилетели в Москву. Команда вернулась прямым рейсом из Токио, сообщает телеканал «Известия». В аэропорту спортсменов ждали несколько десятков болельщиков. Впечатлениями от победы девушки поделились с журналистами.

«Мы начали проигрывать. И проигрывали по пять уколов. Надо было отыгрываться. Нужно брать все силы, ресурсы для того, чтобы выиграть. Я очень рада, что мы действовали одной командой. Были один за всех и все за одного. Я очень благодарна девочкам и тренерам за эту победу и вообще за все эмоции, которые нам принесли Олимпийские игры», — заявила олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах Инна Дериглазова.

Помимо рапиристок в столицу прибыли и российские гребцы. Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли России медаль в этом виде спорта впервые за 17 лет.

«Непривычно, что нет зрителей. Атмосфера бомбическая. Столько людей, высококвалифицированных спортсменов. Вся деревня переполнена такой энергией, зарядом на победы. Даже не передать словами. Там было просто потрясающе», — прокомментировала серебряный призер Олимпийских игр в академической гребле Василиса Степанова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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