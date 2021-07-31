Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Диндин и Жуи. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба зоосада.

В подарок звери получили картонные торты, украшенные овощами, фруктами и бамбуком, а также два индивидуальных подарка. Самке Диндин преподнесли ледяной стакан с трубочками, на которые нанизаны ее любимые фрукты, ягоды и овощи.

Самцу Жуи на юбилей достался большой синий бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом — разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями.

Звери оценили подарки и полакомились угощениями. Жуи доставал конусы из бассейна, а затем уронил туда торт.

Киперы пожелали пандам здоровья и долгих лет жизни.

В Международный день защиты детей 1 июня панды Московского зоопарка тоже получили подарки. Жуи достались кубики, а Диндин — пирамидка.