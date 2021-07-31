Футболисты «Алании» пожаловались на камеры наблюдения в раздевалке

Игроки футбольного клуба «Алания» высказали возмущение из-за камер видеонаблюдения в гостевой раздевалке на стадионе в Красноярске. Об этом говорится в сообщении спортсменов в Twitter 31 июля.

«Зачем им [ФК «Енисей»] камеры в гостевой раздевалке? Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — пожаловались футболисты.

К публикации прикреплена фотография, демонстрирующая заклеенную камеру видеонаблюдения из раздевалки футболистов.

Встреча 31 июля завершилась со счетом 0:3 в пользу «Алании».

В октябре 2019 года в сети появилась видеозапись из раздевалки турецкой молодежной команды «Кайсери Мейсуспор», на которой тренер спортсменов раздавал пощечины юным футболистам. Пользователи соцсетей раскритиковали действия тренера.