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Футболисты «Алании» пожаловались на камеры наблюдения в раздевалке

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Игроки футбольного клуба «Алания» высказали возмущение из-за камер видеонаблюдения в гостевой раздевалке на стадионе в Красноярске. Об этом говорится в сообщении спортсменов в Twitter 31 июля.

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«Зачем им [ФК «Енисей»] камеры в гостевой раздевалке? Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — пожаловались футболисты.

К публикации прикреплена фотография, демонстрирующая заклеенную камеру видеонаблюдения из раздевалки футболистов.

Встреча 31 июля завершилась со счетом 0:3 в пользу «Алании».

В октябре 2019 года в сети появилась видеозапись из раздевалки турецкой молодежной команды «Кайсери Мейсуспор», на которой тренер спортсменов раздавал пощечины юным футболистам. Пользователи соцсетей раскритиковали действия тренера.

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