Реконструкция путепровода продолжается в Вышнем Волочке

В Вышнем Волочке Тверской области продолжается реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Уже проведены работы по укладке асфальтового покрытия моста. Строительные бригады приступают к заливке тротуаров.

Реконструкция путепровода началась в 2019 году. Работы выполняет АО «РЖДстрой». На строительно-монтажные работы заложен бюджет в размере 709 млн рублей, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Тверской области ведутся ремонтные работы на автодороге Дубна–Кимры–Горицы. Они проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на двух участках протяженностью 27 км.