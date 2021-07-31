Пропавший бывший вратарь «Металлурга» имел финансовые проблемы

Причиной пропажи бывшего вратаря профессионального российского хоккейного клуба «Металлург» Александра Печурского могут являться финансовые проблемы. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, Печурский может скрываться от кредиторов, так как у него были серьезные финансовые трудности. Отмечается, что спортсмену пришлось продать свои медали из-за долгов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области РЕН ТВ, правоохранительные органы на данный момент ведут поиски хоккеиста.

«Заявление зарегистрировано, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его местонахождения», — заявили в ведомстве.

О пропаже бывшего вратаря «Металлурга» в городе Магнитогорске стало известно ранее в этот день. В период с 10 по 13 июля он ушел и не вернулся домой.

Отмечались приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.