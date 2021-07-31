В Магнитогорске пропал бывший вратарь «Металлурга»
Бывший вратарь профессионального российского хоккейного клуба «Металлург» Александр Печурский пропал без вести. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Вечерний Магнитогорск».
По данным издания, спортсмен в период с 10 по 13 июля ушел и не вернулся домой.
Также приводятся приметы пропавшего: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка.
Издание призывает обратиться в правоохранительные органы всех, кому что-то известно о местонахождении бывшего вратаря.
Ранее, 9 февраля, олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал в Подмосковье. Отмечалось, что 66-летний бывший спортсмен выехал из деревни Андреевское Можайского района и не вернулся.