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Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о старте с понедельника, 2 августа, единовременных выплат на школьников в размере 10 тыс. рублей. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба правительства.

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«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника»,— сообщил Мишустин на заседании правительства.

По словам премьер-министра, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, отмечается, что на две недели раньше срока начнётся перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Также подчеркивается, что портал госуслуг в начале июля разослал уведомления 12,5 миллионам родителей, имеющих право на получение выплаты на детей школьного возраста. Письма получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала. Сообщается, что те, кто ранее не отправлял заявления через портал, могут заполнить заявление на «Госуслугах» самостоятельно.

28 июля президент России Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

В тот же день глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) принял заявления на «школьные» выплаты на детей от 12,4 млн родителей. По его словам, решения о назначении выплаты уже приняты в отношении 16,5 млн детей

3 мая сообщалось, что Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

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