Четыре префектуры Японии введут режим ЧС из-за вспышки коронавируса

Коронавирус выявили еще у 21 человека, задействованного в Олимпиаде. Правда, спортсменов среди зараженных нет, передает телеканал «Известия». В связи с обострением ситуации о введение ЧС заявили еще четыре префектуры Японии. Ранее режим чрезвычайной ситуации в Токио продлили до 31 августа. Число новых заражений в стране резко увеличилось с началом Олимпийских игр. Суточный прирост больных перевалил за отметку в 10 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.