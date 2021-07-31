ЕС начал готовиться к глобальной катастрофе из-за изменения климата

Европа в ожидании большой беды. Объединение начало готовиться к глобальной катастрофе. Причина — резкое изменение мирового климата, сообщает телеканал «Известия». Комиссия обязала предприятия проверить прочность дорог и объектов энергетики. Наводнения показали, что регион не готов к стихийным явлениям. Застройщиков трасс и электростанций обязали обеспечить надежность объектов при ЧС. При выявлении рисков разработчик должен изменить дизайн проекта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.