Появилось видео с места ДТП в Кировском районе Петербурга

Кадры с места ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали четыре человека, появились в Сети. Соответствующую видеозапись в субботу, 31 июля, предоставил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что авария произошла на улице Маршала Говорова.

На кадрах записи можно заметить, как в результате сильного удара одну из двух машин отбросило к фуре.

О ДТП в Санкт-Петербурге стало известно ранее этим днем. На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности происшествия устанавливаются.