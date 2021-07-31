Четыре человека пострадали при ДТП в Кировском районе Петербурга

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга в субботу, 31 июля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Маршала Говорова. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Стекло от автомобилей разбросано по проезжей части.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности происшествия устанавливаются.

Накануне три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Псковской области. Авария произошла на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург–Невель в Плюсском районе.