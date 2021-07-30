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Три человека погибли в ДТП в Псковской области

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Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП, произошедшем в Псковской области. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Авария произошла на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург–Невель в Плюсском районе Псковской области накануне.

«Вечером на трассе Р-23 Санкт-Петербург–Невель в Плюсском районе между деревней Заполье и Андромер произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, столкновение было лобовое», — передает сообщение ТАСС.

Пассажиры и водитель одного из автомобилей, Fiat, погибли, два человека из другого авто, Suzuki, пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве. Подробности случившегося уточняются.

Ранее, 28 июня, сообщалось о ДТП на автодороге Великий Новгород – Псков, в результате которого погиб 65-летний водитель. Пассажирка этой же машины осталась жива, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. О состоянии водителя другой иномарки не сообщалось.

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