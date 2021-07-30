КГБ Белоруссии сообщил об активизации подрывной деятельности соседних государств

В Минске заявили об активизации подрывной деятельности. Отмечается, что информационная и иная поддержка идет из соседних государств. Основные методы — это вбросы в СМИ и попытка исказить реальность, передает телеканал «Известия». Как сообщает КГБ Белоруссии, хабы сформированы в Киеве и Вильнюсе. Ведомство отмечает, что в информационном пространстве доминирует дезинформация. Кроме того, сообщается, что подрывная работа ведется с прямой поддержкой США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.