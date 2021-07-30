Эксперт оценила актуальность программы кешбэка на детский отдых

Вице-президент компании «КРОС» Наталья Линдигрин прокомментировала «Известиям» 30 июля ход программы кешбэка на детский отдых.

В этом году деньги за путевки стало возможно вернуть как за взрослый, так и за детский отдых. С этой инициативой партия «Единая Россия» выступила в начале мая. Президент России Владимир Путин 25 мая поддержал это предложение. При этом получить 50% от стоимости детского лагеря смогли не только те, кто купил путевки после объявления старта акции, но и те, кто сделал это ранее.

«Предложенная президентом программа туристического кешбэка, распространенная в том числе и на детский отдых, с одной стороны, делает более доступными новые туристические маршруты в наших родных регионах, а с другой — работает на поддержку туристической отрасли страны», — сказала Линдигрин.

Она отметила, что актуальность проекта в период пандемии и закрытых границ подтвердило и количество обращений по оформлению кешбэка.

«В 55 регионах развернута информационная кампания, ОНФ запустил горячую линию для информирования и помощи в реализации заявок. Поступило уже более 22 тыс. звонков. Большинство из них — консультации по нюансам заполнения заявления», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, программа выполняется качественно и эффективно, а для многих людей возможность обеспечить отдых, например, своему ребенку стала гораздо доступней.

В свою очередь, руководитель образовательного центра «Сириус» и член ОНФ Елена Шмелева заявила о том, что активисты ОНФ постоянно мониторят исполнение программы и будут делать это до самого конца лета. Шмелева вошла в первую пятерку федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

Для того чтобы автоматически получить кешбэк, нужно купить путевку с 25 мая до 15 сентября. Возврат осуществляется в размере 50% от стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Заявление на оформление нужно писать до 20 октября и только после завершения смены. Смена должна проходить в период с 10 мая по 20 сентября, а ребенок к ее началу должен быть младше 18 лет.

Возврат производится только за отдых в лагере, который входит в реестр. Это оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием, их список есть на «Госуслугах» в форме заявления и на сайте Ростуризма. На каждого ребенка и каждую смену пишется отдельное заявление, количество которых не ограничено.