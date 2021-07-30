В Мытищах похоронили куратора проекта «Буран» Бакланова

Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока «Буран» Олега Бакланова похоронили 30 июля на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

На церемонии прощания присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сотрудники центрального аппарата госкорпорации и предприятий отрасли. По словам Рогозина, если бы не было Бакланова, то в первую очередь не состоялся бы проект «Энергия-Буран».

«Хотя многого другого могло бы не произойти, если бы не было его таланта в оборонной и космической промышленности», — добавил он.

Как отметил Рогозин, Бакланов бы в курсе происходящего в российской космической отрасли, его беспокоила тема стыковки модуля «Наука» с МКС.

Герой Советского Союза, руководитель полетом российского сегмента МКС, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что Бакланов очень хотел полететь в космос. Он называл космическую отрасль будущим планеты.

О смерти бывшего руководителя ракетно-космической отрасли СССР Олега Бакланова стало известно 28 июля. Ему было 89 лет.

Родился Олег Бакланов в Харькове в 1932 году, пишет сайт kp.ru. С 8 апреля 1983 года он занимал пост министра общего машиностроения СССР, отмечает телеканал «360». Кроме того, что он был куратором строительства комплекса «Энергия–Буран», Бакланов курировал создание ракеты «Зенит», орбитальных станций «Салют-7» и «Мир». Кроме того, он занимался разработкой средств и тактики связи, а также проектами разведки на море и в космосе.