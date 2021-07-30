Прямой эфир
Мир
Правительство Белоруссии подготовило ответ на санкции Запада
Мир
В МИД России выразили озабоченность военными учениями Грузии и НАТО
Спорт
В Кремле посоветовали спортсменам РФ не обращать внимания на критику
Общество
Мишустин анонсировал начало полетов дальневосточной авиакомпании
Мир
Испания отказала в экстрадиции доктора Блюма в Россию
Спорт
Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире на ОИ
Общество
На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
Мир
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров

В Мытищах похоронили куратора проекта «Буран» Бакланова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последнего члена ГКЧП, руководителя ракетно-космической отрасли СССР и куратора проекта челнока «Буран» Олега Бакланова похоронили 30 июля на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

Челнок на орбите: как проходил первый старт «Бурана»
Ровно 30 лет назад космический корабль совершил свой единственный полет

На церемонии прощания присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сотрудники центрального аппарата госкорпорации и предприятий отрасли. По словам Рогозина, если бы не было Бакланова, то в первую очередь не состоялся бы проект «Энергия-Буран».

«Хотя многого другого могло бы не произойти, если бы не было его таланта в оборонной и космической промышленности», — добавил он.

Как отметил Рогозин, Бакланов бы в курсе происходящего в российской космической отрасли, его беспокоила тема стыковки модуля «Наука» с МКС.

Герой Советского Союза, руководитель полетом российского сегмента МКС, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что Бакланов очень хотел полететь в космос. Он называл космическую отрасль будущим планеты.

О смерти бывшего руководителя ракетно-космической отрасли СССР Олега Бакланова стало известно 28 июля. Ему было 89 лет.

Родился Олег Бакланов в Харькове в 1932 году, пишет сайт kp.ru. С 8 апреля 1983 года он занимал пост министра общего машиностроения СССР, отмечает телеканал «360». Кроме того, что он был куратором строительства комплекса «Энергия–Буран», Бакланов курировал создание ракеты «Зенит», орбитальных станций «Салют-7» и «Мир». Кроме того, он занимался разработкой средств и тактики связи, а также проектами разведки на море и в космосе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021