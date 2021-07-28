Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Последний член ГКЧП, бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов умер в 89 лет. Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР» — написал он.

Рогозин также сообщил, что Бакланов дружил с его отцом и часто бывал в их доме.

«Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — добавил он.

Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове. C 18 по 21 августа 1991 года являлся членом государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР. Был министром общего машиностроения СССР, первым зампредседателя Совета обороны СССР, секретарем ЦК КПСС (1988–1991).

Бакланов получил звание Героя Социалистического Труда (1976) и являлся лауреатом Ленинской премии (1982).