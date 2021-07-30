Замглавы крымского города Саки насмерть сбил автомобиль

Заместитель главы крымского города Саки Михаил Каширин погиб в ДТП. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным следствия, 30 июля водитель автомобиля Audi A6 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончался. Им оказался Михаил Каширин.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко прокомментировал смерть Каширина.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников Администрации города Саки Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты», — написал он на странице в Facebook.

Погибшему было 63 года, зампредседателя горсовета он стал в 2014 году.