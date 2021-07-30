В полицию поступили данные о минировании офиса Зеленского

Полиция проверяет информацию о минировании офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает издание «Сегодня».

«Полиция уточняет детали», — говорится в сообщении.

Официальной информации о результатах проверки со стороны полиции пока не поступало.

В октябре 2019 года сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Украины Владимира Зеленского. О подозрительном поведении мужчины сообщили местные жители, задержанный уверял, что ему «заказали Зеленского».

В середине июля того же года в доме родителей главы украинского государства искали взрывчатку. Из-за анонимного звонка было эвакуировано около 2 тыс. жителей, а также посетители близлежащих торговых центров, железнодорожного вокзала и детских садов, о минировании которых также сообщалось. Тогда спецслужбы взрывных устройств не обнаружили.